Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

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Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на прокладку польского газопровода Baltic Pipe. Об этом говорится на сайте датского оператора магистральных сетей и системы газопроводов Energynet.

"Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что Апелляционный совет обосновал свое решение тем, что меры по защите животных, места обитания которых могут быть затронуты проектом, были описаны недостаточно полно, а также в целом неэффективны для поддержания районов кормления и размножения животных на том же уровне, что и до начала работ.

Теперь строительство газопровода придется приостановить.

Работы по прокладке Baltic Pipe были начаты в мае 2020 года. Его стоимость составляет более 1,5 миллиарда евро. Планируемая мощность – 10 миллиардов кубометров в год. Строительство предполагается завершить к октябрю 2022 года.

Власти Польши отмечают, что он имеет большое значение для экономики Европы и энергетического суверенитета ЕС.

Газопровод проходит в том же районе, где запланирована прокладка "Северного потока – 2", маршруты магистралей пересекаются.

