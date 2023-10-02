В РФ предложили утвердить льготную ставку НДС для семян для посевного материала

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Думские депутаты представили инициативу, предлагающую снизить ставки НДС до 10% для семян сельскохозяйственных растений, используемых для производства продовольственных товаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов проекта, члена комитета ГД по экономической политике Эдуарда Кузнецова.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса (НК) РФ, существует указание на применение ставки НДС в 10% в отношении операций по реализации зерна и маслосемян. При этом, уточнил Кузнецов, статья не указывает, в каком качестве такие продукты после реализации будут задействованы в будущем: для употребления в пищу или как семенной материал.

Депутат отметил, что подобная неточность стала причиной появления ряда случаев, когда налоговые органы применяли повышенную ставку НДС в размере 20% в отношении операций по реализации семенного материала, используемого для выращивания растений для выпуска продовольственных товаров. По словам Кузнецова, налоговая объясняет это тем, что перед посевом семена проходят процедуру протравливания и становятся непригодными для употребления в пищу.

Кроме того, бизнесмены выразили обеспокоенность появлением определения Верховного суда РФ от 17 июня 2022 года. В соответствии с ним одним из главных критериев для применения льготной ставки НДС в 10% является возможность употребления семян только в пищу, уточнил парламентарий.

"Соответственно, протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром", – заявил парламентарий.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что протравливание представляет собой технологическую операцию в сельском хозяйстве, которая проводится не для исключения возможности употребления семян в пищу, а для подготовки их к высадке в грунт для роста урожайности. Кузнецов добавил, что инициативу изучит экспертный совет партии "Единая Россия" по законопроектной деятельности. В случае ее одобрения она будет внесена в Госдуму.

Ранее российский кабмин представил перечень семян, ввоз которых в РФ из недружественных государств может быть ограничен с октября 2023 года. В список попали семена пшеницы, ржи, рапса, ячменя, меслина, подсолнечника, кукурузы, соевых бобов, а также картофеля и сахарной свеклы.