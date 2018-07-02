Суд в Москве признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из бывших совладельцев Внешпромбанка и экс-президента Российской федерации бобслея и скелетона Георгия Беджамова. Открыта процедура реализации его имущества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Исковое заявление о финансовой несостоятельности Беджамова (ст. 213.4, 213.5 ФЗ) поступило от ВТБ24. Суд включил задолженность перед банком в размере около 320 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Позже в реестр были также включены требования Внешпромбанка в размере около 3,4 миллиарда рублей.
Беджамов находится в международном розыске. По информации СМИ, бизнесмен находится в Монако; власти княжества отказали России в его экстрадиции.
В марте 2016 года Внешпромбанк был признан банкротом. ЦБ обвинил руководство кредитной организации в фальсификации отчетности и выводе из него средств. В марте 2015 года был санкционирован заочный арест Беджамова.
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