Число котировочных сессий на портале поставщиков Москвы достигло 1,1 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество проведенных котировочных сессий на столичном портале поставщиков за 7 последних лет достигло 1,1 миллиона на общую сумму в 203,1 миллиарда рублей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он объяснил, что под этим понятием подразумевается мини-аукцион, участники которого снижают цену контракта. Побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость, подчеркнул Ефимов.

"Котировочные сессии на портале поставщиков позволяют государственным и муниципальным заказчикам обеспечивать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. Возможность проводить их появилась в марте 2017 года", – указал заммэра.

В результате снижения начальных цен городским властям удалось сэкономить почти 28 миллиардов средств из бюджета столицы. Кроме того, этот формат позволяет организациями закупать продукцию по выгодным ценам, а поставщикам – оперативно получать доступ к государственным заказам и заключать соглашения.

"Востребованность котировочных сессий для проведения закупок малого объема среди заказчиков постоянно растет. Если в 2018 году, когда они стали активно пользоваться новым инструментом, было опубликовано 102 тысячи мини-аукционов, то в 2023-м – 215 тысяч", – сказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Также он заявил, что если тогда объем сэкономленных средств составлял 1,2 миллиарда рублей в год, то в прошлом году этот показатель достиг уже 7 миллиардов рублей экономии в год. Подобный рост можно объяснить увеличением лимита закупок в 2022 году, рассказал глава департамента. По его данным, ограничение в 600 тысяч рублей было заменено лимитом в 5 миллионов для товаров и в 3 миллиона – для работ и услуг.

Ранее Ефимов рассказывал, что на портале поставщиков разместили бесплатный обучающий курс по участию в котировочных сессиях. Платформа позволяет реализовывать свою продукцию госзаказчикам из 40 регионов России. Только за первый месяц 2024 года, добавлял он, они опубликовали более 139 тысяч котировок.