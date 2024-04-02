Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта. Это следует из данных Московской биржи.

В 10:01 по московскому времени европейская валюта снижалась на 0,11%, до 98,98 рубля. На 10:19 она торговалась на уровне 99,197 рубля и продолжала немного идти вверх.

Официальный курс Центробанка на 2 апреля составляет 99,5661 рубля за одно евро.

25 марта на открытии торгов на бирже курс валюты ЕС начал снижаться. На утро 25-го числа он составлял 100,24 рубля. 29 марта он снизился до 99,60 рубля.

По словам эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина, колебания валют на торгах Мосбиржи можно объяснить влиянием Страстной пятницы у католиков. В частности, биржи во многих странах были закрыты из-за праздничного выходного.

