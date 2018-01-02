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Эксперты прогнозируют подорожание бензина в 2018 году. Стоимость самых популярных марок бензина и дизельного топлива в среднем может вырасти на три рубля.

"Максимально цены на популярные марки бензина могут увеличиться рубля на три. Но к 50 рублям за литр они вряд ли приблизятся. Экономических предпосылок к этому нет", – рассказал "Российской газете" автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее сообщалось, что с 1 января ставки акциза на топливо выросли на 50 копеек с каждого литра, а с 1 июля увеличатся еще на столько же.

Кроме того, цены на иномарки вырастут на 10-17 процентов, так как Минпромторг намерен увеличить утилизационный сбор на импортные легковые автомобили. На 10-15 процентов подорожают некоторые зарубежные лекарства. Одна из причин – дефицит отдельных препаратов, которые импортируются из стран Евросоюза.