Минсельхоз предложил временно запретить экспорт твердой пшеницы РФ с 1 декабря

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Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт твердой пшеницы из России с 1 декабря текущего года по 31 мая 2024 года. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что запрет не затронет поставки пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений российского правительства.

Кроме того, он не коснется отправок в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами территории страны, международных межправительственных соглашений. Не будут затронуты перемещения пшеницы между частями территории РФ через территории иностранных государств. Иные исключения также предусмотрены.

Ранее российский кабмин утвердил временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Такой запрет уже был введен с 20 марта до 20 сентября 2023-го.

До этого правительство РФ ввело заградительную пошлину на нефтепродукты в 50 тысяч рублей за тонну для перекупщиков. Власти уточняли, что подобная мера необходима для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы страны.

Минсельхоз предложил запретить вывоз яиц и мяса птицы из РФ