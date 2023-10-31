В РФ временно запретили вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Российский кабмин утвердил временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Такой запрет уже был с 20 марта до 20 сентября 2023-го.

"На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов", – говорится в сообщении.

Вместе с этим кабмин приостановил вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые задействуют для извлечения драгоценных металлов. Как уточнили в правительстве, такие материалы являются важными для внутреннего рынка России.

Ранее кабмин РФ ввел заградительную пошлину на нефтепродукты в 50 тысяч рублей за тонну для перекупщиков. Власти уточняли, что подобная мера необходима для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы страны.