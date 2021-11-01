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Экономика

07:08

Названы самые дорогие для жизни российские города после Москвы

экономика регионы

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Дороже всего в России, помимо Москвы, жизнь обходится в Уфе, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске, Омске и Самаре.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работу Superjob.ru, передает РБК.

Так, дорогостоящей жизнь в Уфе назвали 60% респондентов, в Казани – 58%, Ростове-на-Дону – 54%, Волгограде – 52%, Екатеринбурге – 50%, Санкт-Петербурге и Красноярске – по 49%. В Омске и Самаре – 47% и 46% соответственно.

Москва в качестве самого дорого города страны упоминалась у 87% респондентов. В конце рейтинга расположились Нижний Новгород, Новосибирск, Воронеж, Пермь и Челябинск.

По мнению большинства участников исследования, дороже всего в этих городах обходится жилье. Жилищно-коммунальные услуги вышли на первый план в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Челябинске. О тратах на продукты упомянули жители Омска, Новосибирска и Воронежа. В рейтинг наиболее заметных трат в Краснодаре вошли цены в кафе и ресторанах.

Ранее аналитики составили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами. В первую десятку вошли Салехард, Южно-Сахалинск, Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

По словам экспертов, в северных городах, которые расположились на первых строчках рейтинга, сосредоточена основная добыча углеводородов и ряда полезных ископаемых в сложных климатических условиях.

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