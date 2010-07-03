Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян

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Показатель долговой нагрузки (ПДН) начнут рассчитывать для заемщиков в российских банках с 1 октября, передает ТАСС.

Обязательство касается кредитов на сумму от 10 тысяч рублей. Банк России таким образом хочет не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Приемлемым результатом инициативы станет устойчивое снижение темпов роста ниже 20%, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Выводы об эффективности будут делать не раньше начала 2020 года.

По мнению эксперта, если рынок продолжит расти темпами выше 20%, то вероятны и дополнительные ограничения. Вводить их планируют не ранее середины следующего года.

Самую большую надбавку – 220% – собираются установить к кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) 25–30%, выдаваемых заемщикам с ПДН более 80% (отношение платежей по кредиту к доходам). Коэффициент 200% устанавливается для кредитов с ПСК 25–30% и ПДН 70–80%, а также с ПСК 20–25% и ПДН более 80%.

Минимальный коэффициент риска – 30% – будет распространяться на кредиты с ПСК до 10% и показателем долговой нагрузки до 50%.

Банк России не раз выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян. Они опережают рост как номинальных доходов, так и зарплат. ЦБ ожидает, что принятые меры в будущем приведут к снижению темпов роста потребительского кредитования в РФ до 10% в год.

Министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. Он призвал не откладывать ее решение.

По мнению министра, безболезненно решить вопрос с растущими долгами по кредитам не выйдет. В то же время он полагает, что уровень закредитованности россиян не является "пузырем" для устойчивости финансовой системы страны.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев назвал ситуацию с долгами напряженной. Это становится социальной проблемой, подчеркнул он.

Летом стало известно, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург попали в первую пятерку по уровню просроченных долгов по кредитам. За первые шесть месяцев года долги жителей столичного региона выросли на 15 миллиардов рублей.

Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг отметил, что "первенство" мегаполисов связано с большой разницей в богатстве. "В Москве не все богаты, но хотят соответствовать", считает он. Эксперт также предположил, что в других регионах более ответственно относятся к выдаче кредитов.