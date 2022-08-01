Глава ВТБ заявил, что банкам РФ потребуется 7–10 лет на списание потерь

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что российским банкам потребуется 7–10 лет на списание потерь от заморозки активов за рубежом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а по сути украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7–10 лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства", – пояснил он.

Кроме того, Костин выразил уверенность в том, что ключевая ставка плавно снизится до 7% до конца 2022 года при одновременном росте банковского кредитования.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года. При этом отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Позднее эксперты объяснили причины снижения ЦБ РФ ключевой ставки сильнее ожидаемого. Кандидат экономических наук Владимир Григорьев сказал, что некомфортный курс евро и доллара по отношению к рублю оказал влияние на решение Банка России снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов вместо ожидаемых 50.

В свою очередь, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист отметил, что более сильное снижение ключевой ставки в настоящее время даст возможность помочь экономике, а также снизит необходимость в более резких шагах в будущем.