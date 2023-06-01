Экономист предсказал курс доллара на уровне 80 рублей в июне

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Курс доллара в июне составит 80 рублей. В этом месяце можно не ожидать понижения российской валюты к американской, как и серьезного повышения, сообщает News.ru со ссылкой на экономиста и финансового аналитика Михаила Беляева.

По его мнению, на курс влияние окажет соотношение экономик РФ и США. Беляев отметил, что в Штатах не прогнозируются радикальные изменения, так как в стране смогут договориться по теме дефолта. Эксперт выразил мнение, что американская экономика останется в стационарном положении.

"Что касается российской экономики, то сейчас наметились тревожные моменты. Они связаны с тем, что предприниматели проявляют инертность в своей деятельности, недаром с ними проводит встречу президент", – поделился Беляев.

В этой связи курс доллара остановится в районе 80 рублей, но будет тяготеть к 81 рублю. При этом он отметил, что возможны всплески за пределы этих границ.

Похожим прогнозом Беляев делился в середине мая. По его словам, в июне вряд ли возможны существенные скачки курса американской валюты. Эксперт отмечал, что какие-либо колебания могут произойти под влиянием информационного воздействия, а также долгосрочных факторов.

