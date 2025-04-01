Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером из РФ в рейтинге Forbes

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Татьяна Володина, владелец группы компаний "Алькор и Ко", стала пятой россиянкой, включенной в мировой рейтинг миллиардеров Forbes. Об этом сообщает издание.

Компания управляет сетями магазинов косметики и парфюмерии "Л’Этуаль" и "Подружка". По оценкам Forbes, состояние Володиной составляет 1,1 миллиарда долларов.

В материале уточнили, что группой "Алькор и Ко" владеет компания Letu Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре. Все 100% акций этой компании принадлежат GLT Invest&Trade Ltd.

Тем временем Володина владеет 59,2% акций последней организации. Еще 39,5% акций находятся в собственности самой "Алькор и Ко", а более 1% акций принадлежат топ-менеджерам компании, пишет СМИ.

Также в рейтинге находится Елена Батурина, которая ранее была владелицей холдинга "Интеко", Татьяна Ким, основательница маркетплейса Wildberries, Людмила Коган, которая является акционером банка "Уралсиб", и Екатерина Федун, унаследовавшая от отца Леонида Федуна более 1% акций нефтяной компании "Лукойл".

Вместе с тем в список богатейших бизнесменов мира вошли 146 россиян, а число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге достигло нового исторического рекорда.

По данным издания, суммарное состояние россиян также обновило рекорд и составило 625,5 миллиарда долларов. Лидером списка среди бизнесменов РФ остается основатель "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием 28,7 миллиарда долларов.

На втором месте находится основатель "Северстали" Алексей Мордашов (28,6 миллиарда долларов), а на третьем – глава "Новатэка" Леонид Михельсон (28,4 миллиарда долларов).