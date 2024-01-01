В Литве с нового года вводят "налог на дождь"

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В Литве с 1 января появляется налог на поверхностные воды для частных потребителей и малых ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый налог появился на фоне рекордного запланированного дефицита бюджета страны. Так, в бюджете Литвы на 2024 год запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета в 3%, из которых 2,5% приходится на помощь Украине.

С 1 января 2024 года в Литве устанавливается обязанность платить налог за использованные природные ресурсы – поверхностные воды – при потреблении 100 и более кубометров воды в сутки из одного поверхностного водного объекта. Также вводится обязательная регистрация для лиц, добывающих из одного водного объекта десять и более кубометров поверхностных вод в сутки.

По мнению инициаторов закона, налогообложение использования поверхностных вод будет стимулировать устойчивое использование воды или заставит искать другие более экономически выгодные решения. Литовские законодатели предполагают, что введение данного налоги позволит сократить количество используемой воды или простимулирует использовать вместо поверхностных вод во время засухи собранную дождевую воду или подземные воды.

Налог составит 0,003 евро за кубометр воды.

В бюджете Литвы на 2024 год запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета в 3%, из которых 2,5% приходится на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с отказом принимать участие во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) в рамках работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министры заявили, что организация была создана с целью предотвращения конфликтов и поддержания мира, в то время как Россия "снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности".