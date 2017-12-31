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Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора. Он закрепляет необходимость сортировки отходов на законодательном уровне и содержит меры по стимулированию к этому предприятий и граждан.

В документе уточняют понятия сбора и накопления отходов, а также "отходы от использования товаров". Прописаны требования к площадкам сбора мусора.

Региональные власти должны будут согласовать с гражданами территориальные схемы размещения отходов. При их составлении местным органам власти дадут широкие полномочия.

Ранее сообщалось, что массовый раздельный сбор мусора могут организовать в Москве в 2021–2022 годах. Главной проблемой отрасли остается тот факт, что раздельно собранный мусор все еще перерабатывается после смешивания. Однако как рассказал глава департамента природопользования Антон Кульбачевский, в городе уже появились предприятия, заинтересованные во вторсырье.