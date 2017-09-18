Раздельный сбор мусора может начаться в Москве в 2021 году

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина
Раздельный сбор мусора может начаться в Москве в 2021–2022 годах, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в интервью газете "Известия".
По его словам, мусороперерабатывающая отрасль наберет обороты после того как в 2019 году полностью вступит в силу закон "Об отходах производства и потребления".
Он отметил, что сегодня внедрять раздельный мусор во всем городе невозможно, потому что, даже разделив отходы, переработать их пока не получится, а в общественных местах, на производствах, в школах и в вузах – вполне реально.
"Внедрять в каждом домовладении раздельный сбор рано, потому что, даже разделив отходы, мы не сможем их переработать", – заметил он.
Кульбачевский напомнил, что раздельный сбор в городе пытались внедрить еще в начале 2000-х годов, однако это ни к чему не привело.
"Люди разочаровались и сказали: "Мы разделять больше не будем – они все равно все смешивают в мусоровозе и везут на полигон". Такого мы не хотим", – сказал он.
Глава ведомства подчеркнул, что уже появились компании, которые заинтересованы во вторичном сырье, и они научились перерабатывать отходы. "В городе постепенно создается отрасль вторичной переработки. Эта тема станет актуальна для нас, когда будет создана полноценная отрасль", – отметил он.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: