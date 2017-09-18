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Москва 24

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Политика

18 сентября 2017, 09:38

Раздельный сбор мусора может начаться в Москве в 2021 году

власть общество

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина

Раздельный сбор мусора может начаться в Москве в 2021–2022 годах, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в интервью газете "Известия".

По его словам, мусороперерабатывающая отрасль наберет обороты после того как в 2019 году полностью вступит в силу закон "Об отходах производства и потребления".

Он отметил, что сегодня внедрять раздельный мусор во всем городе невозможно, потому что, даже разделив отходы, переработать их пока не получится, а в общественных местах, на производствах, в школах и в вузах – вполне реально.

"Внедрять в каждом домовладении раздельный сбор рано, потому что, даже разделив отходы, мы не сможем их переработать", – заметил он.

Кульбачевский напомнил, что раздельный сбор в городе пытались внедрить еще в начале 2000-х годов, однако это ни к чему не привело.

"Люди разочаровались и сказали: "Мы разделять больше не будем – они все равно все смешивают в мусоровозе и везут на полигон". Такого мы не хотим", – сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что уже появились компании, которые заинтересованы во вторичном сырье, и они научились перерабатывать отходы. "В городе постепенно создается отрасль вторичной переработки. Эта тема станет актуальна для нас, когда будет создана полноценная отрасль", – отметил он.

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