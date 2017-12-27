Пруды и озера Москвы будут насыщать кислородом для рыб

27 декабря, 08:59
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Аэрацию озер и прудов начали проводить в столице. Благодаря лункам в воду попадает кислород, необходимый зимой рыбам, ракообразным и моллюскам, живущим подо льдом.
Естественную аэрацию водоемов проводят при толщине льда на них больше 10 сантиметров. Отверстия диаметром 20–30 сантиметров делают специальным буром, снег и лишний лед около них убирают. Сверху лунки накрывают аэрационными деревянными коробами. Специалисты ГУП "Мосводосток" регулярно снимают с отверстий образовавшийся лед.
На гектар озера или пруда нужно делать не менее двух лунок. Около 12 тысяч таких прорубей появится на более чем 200 водоемах города, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отверстия уже проделали на Царицынских, Головинских и Борисовских прудах, Черном и Белом озере и других водоемах.
Показатели кислорода в воде зимой постоянно замеряют, так что если вентиляции через лунки окажется недостаточно, будет проводиться принудительная аэрация. Для этого применяют специальный компрессор, с помощью которого кислород подается под лед через шланг. Обычно это делают в феврале–марте.
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