Москва онлайн: экоактивисты МГУ расскажут, как сортировать отходы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
26 сентября экоактивисты МГУ проведут акцию по раздельному сбору отходов. Съемочная группа Москвы онлайн пообщается с участниками, а также с организаторами мероприятия и узнает:
- как и зачем проводятся подобные акции;
- как правильно сортировать отходы;
- куда отправляется отсортированный мусор;
- как стать волонтером или организовать акцию в своем районе.
Смотрите трансляцию 26 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.