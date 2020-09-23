Москва онлайн: экоактивисты МГУ расскажут, как сортировать отходы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

26 сентября экоактивисты МГУ проведут акцию по раздельному сбору отходов. Съемочная группа Москвы онлайн пообщается с участниками, а также с организаторами мероприятия и узнает:



как и зачем проводятся подобные акции;

как правильно сортировать отходы;

куда отправляется отсортированный мусор;

как стать волонтером или организовать акцию в своем районе.