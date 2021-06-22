Журнал "National Geographic Россия" выберет главных экогероев страны

Фото: пресс-служба National Geographic Russia

Журнал "National Geographic Россия" проведет экологическое онлайн-голосование, чтобы рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.

Прислать заявку и проголосовать за участников можно с 4 июня по 31 августа на сайте Nat-geo.ru.

Голосование в конкурсе #ЯБерегуПланету – 2021 пройдет в следующих номинациях:

"Экоблогер" и "Экоблогер lite" – блогеры, популяризирующие экологичный образ жизни в своих социальных сетях;

"Своими руками" – люди, которые своими руками создают экологичные альтернативы одноразовым вещам;

"Реальное действие" – люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии;

"Экодвижение" – движение, предлагающее полезную экологическую инициативу;

"Экоподсказка" – специализированные экосправочные, содержащие информацию о том, куда сдавать вторсырье, где ближайший вегетарианский магазин, куда отдать одежду и многое другое;

"Объединение" – сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки;

"Индустрия" – российское производство продукции из переработанных материалов;

"Подиум" – российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей;

"Экобыт" – магазины, которые производят экоаксессуары;

"Юный эколог" – экодеятели до 16 лет.

В этом году в конкурсе также будет две специальные номинации. В номинации "Сила стихии" могут участвовать люди, которые нашли способ получать тепловую или электроэнергию для своего дома или хозяйства от альтернативных чистых источников.

Вторая специальная номинация – "Зеленая планета". В номинации представлены частные инициативы людей, которые способствуют сохранению биоразнообразия в нашей стране: занимаются озеленением, восстанавливают популяции редких растений и насекомых, сохраняют питомники и так далее.

Голосование продлится до 31 августа 2021 года.