Журнал "National Geographic Россия" выберет главных экогероев страны

Фото: пресс-служба National Geographic Russia
Журнал "National Geographic Россия" проведет экологическое онлайн-голосование, чтобы рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.
Прислать заявку и проголосовать за участников можно с 4 июня по 31 августа на сайте Nat-geo.ru.
Голосование в конкурсе #ЯБерегуПланету – 2021 пройдет в следующих номинациях:
Вторая специальная номинация – "Зеленая планета". В номинации представлены частные инициативы людей, которые способствуют сохранению биоразнообразия в нашей стране: занимаются озеленением, восстанавливают популяции редких растений и насекомых, сохраняют питомники и так далее.
Голосование продлится до 31 августа 2021 года.
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