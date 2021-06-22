Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

14:46

Журнал "National Geographic Россия" выберет главных экогероев страны

экология

Фото: пресс-служба National Geographic Russia

Журнал "National Geographic Россия" проведет экологическое онлайн-голосование, чтобы рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.

Прислать заявку и проголосовать за участников можно с 4 июня по 31 августа на сайте Nat-geo.ru.

Голосование в конкурсе #ЯБерегуПланету – 2021 пройдет в следующих номинациях:

  • "Экоблогер" и "Экоблогер lite" – блогеры, популяризирующие экологичный образ жизни в своих социальных сетях;
  • "Своими руками" – люди, которые своими руками создают экологичные альтернативы одноразовым вещам;
  • "Реальное действие" – люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии;
  • "Экодвижение" – движение, предлагающее полезную экологическую инициативу;
  • "Экоподсказка" – специализированные экосправочные, содержащие информацию о том, куда сдавать вторсырье, где ближайший вегетарианский магазин, куда отдать одежду и многое другое;
  • "Объединение" – сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки;
  • "Индустрия" – российское производство продукции из переработанных материалов;
  • "Подиум" – российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей;
  • "Экобыт" – магазины, которые производят экоаксессуары;
  • "Юный эколог" – экодеятели до 16 лет.

В этом году в конкурсе также будет две специальные номинации. В номинации "Сила стихии" могут участвовать люди, которые нашли способ получать тепловую или электроэнергию для своего дома или хозяйства от альтернативных чистых источников.

Вторая специальная номинация – "Зеленая планета". В номинации представлены частные инициативы людей, которые способствуют сохранению биоразнообразия в нашей стране: занимаются озеленением, восстанавливают популяции редких растений и насекомых, сохраняют питомники и так далее.

Голосование продлится до 31 августа 2021 года.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать