Почти 90 тысяч россиян пострадали от клещей с начала сезона

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

С начала весенне-летнего сезона с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились почти 90 тысяч человек.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пострадавших от насекомых на 5 процентов меньше.

Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.

Особое внимание акарицидной обработке сейчас уделяется территориям, на которых расположены детские оздоровительные лагеря. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят вакцинацию против клещевого энцефалита для всех желающих. Эта профилактическая мера позволит уберечь себя и своих близких от заражения инфекцией. На сегодняшний день прививки от данного заболевания сделали почти два миллиона человек.

В конце апреля эпидемиологи впервые обнаружили очаг клещевого энцефалита в столице. Очаг выявлен в лесопарке между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицей.

Специалисты предупреждают: клещи появляются на опушках лесов, лесных дорогах, где есть трава и небольшие кусты. Таких мест следует избегать. Чтобы защитить себя от клещей, нужно надевать одежду, закрывающую все тело, а также использовать специальные акарицидные средства.

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