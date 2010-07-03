В Исландии устроили церемонию прощания с древним ледником

16:02
16:02
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Фото: ТАСС/Felipe Dana/AP
В Исландии 18 августа устроили "похороны" Огйокудля – первого в стране крупного ледника, который был признан мертвым в 2014 году из-за глобального потепления.
Ледник сформировался около 700 лет назад, и в 1901 году его площадь составляла 15 квадратных километров. Сейчас он уменьшился до одного квадратного километра.
Мертвым льдом называют остатки ледника, который прекратил движение.
Церемония прощания с Огйокудлем прошла на вершине вулкана Ог, которую покрывал ледник. Пришли около 100 человек, среди которых были исследователи в области экологии из Исландии и США, политики, в том числе премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и бывший президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон.
Участники "похорон" Огйокудля устроили минуту молчания и установили на вершине вулкана мемориальную табличку с посланием потомкам, сообщает AP.
"Огйокудль – первый исландский ледник, потерявший статус ледника. В ближайшие 200 лет такая же участь ожидает все наши ледники. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать. Только вам дано узнать, сделали ли мы это", – сказано на табличке.
Снизу написано "415 ppm CO2", и это отсылает к рекордному уровню двуокиси углерода в атмосфере, который был зафиксирован в мае 2019 года. Отмечается, что табличка стала первым в мире памятником леднику, потерянному из-за глобального потепления.
Правительство Исландии в 2018 году приняло новый план по сохранению окружающей среды. Предполагается снизить выбросы двуокиси углерода до нуля к 2040 году.
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