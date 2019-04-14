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11:05

Мусорные операторы в регионах могут остановить работу – СМИ

экология

11:05

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Фото: ТАСС/Холявчук Светлана

Мусорные операторы на Кавказе, в Сибири и на Урале не получают плату вовремя. Есть риск, что они остановят работу, пишут "Ведомости" со ссылкой на черновик доклада главы Минприроды Дмитрия Кобылкина для совещания у Владимира Путина.

Отмечается, что всего по стране операторы собирают чуть более 50% платежей. В Дагестане и Самарской области собираемость составляет всего 5%, в Адыгее – 14%, в Кабардино-Балкарии – 15%, а в Пермском крае – 20%.

Чуть лучше дела обстоят в Новосибирской и Ульяновской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.

Ошибки с выплатами возникают из-за отсутствия актуальной базы данных. Например, в Татарстане жители получили повторные платежки, а в Калининградской области их выписали умершим.

В документе сказано, что на новую систему утилизации отходов уже перешло более 80% регионов. При этом Москве, Петербургу и Севастополю для разработки схемы утилизации мусора предоставили отсрочку до 2022 года.

15 апреля в Москве стартовала экологическая акция "Разделяй и используй". До 28 числа горожане смогут сдать на переработку бумагу, картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику.

экология

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