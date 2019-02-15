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18:10

Эверест временно закрыли для туристов

экология за рубежом

18:10

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Фото: ТАСС/AP Photo/Tashi Sherpa

Власти Китая решили закрыть для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете. Он закрывается на неопределенный срок. Здесь будут приводить в порядок окружающую среду и убирать мусор, сообщает газета "Известия" со ссылкой на китайские СМИ.

Обычным путешественникам при этом разрешат посещать районы около монастыря Ронгбук, который находится на высоте 5 километров над уровнем моря. Базовый лагерь находится выше, и в него смогут попасть только туристы со специальным разрешением. За январь-февраль такие разрешения выдали уже около 300 альпинистам.

Однако им придется выполнять строгие экологические требования, например, они должны будут вывозить весь свой мусор с собой. Также планируется сформировать особую группу из 200 человек, которые будут убирать мусор, который может остаться.

Базовый лагерь Эвереста – двухчастный. Обе части находятся с разных сторон горы в разных странах. Южный лагерь – на территории Непала, северный – Китая (на Тибете). Они являются главными опорными пунктами для альпинистов, отправившихся покорять высочайшую точку Земли.

Отдых в лагере составляет несколько дней. Это обязательный пункт для всех альпинистов, чтобы предотвратить высотную болезнь и легче перенести движение вверх по горе.

В прошлом году альпинист из Китая с ампутированными ногами покорил вершину Эвереста. 69-летний Ся Боюй взобрался на высоту 8848 метров.

экология за рубежом

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