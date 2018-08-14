Единый оператор обработки отходов появится в России до конца 2018 года

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Единый оператор в сфере обращения с отходами начнет работать в России до конца 2018 года. Координатор будет сопровож­дать управление отраслью в рамках "мусорной реформы".

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минприроды, организация будет создана в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами. Через нее планируется проводить экологические сборы. Таким образом участники рынка смогут воспользоваться недоступными финансовыми механизмами и инструментами.

При этом специалисты уверены, что тарифы за вывоз мусора с появлением новой структуры не вырастут. Она, наоборот, должна снизить нагрузку на бизнес.

По данным Генпрокуратуры, на каждого россиянина приходится более 200 тонн отходов. При этом каждый год в России образуется по 4 миллиарда тонн отходов, а площадь свалок ежегодно увеличивается на 300 тысяч гектаров.

В ведомстве подчеркивают, что содержащиеся на полигонах и свалках токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 миллионов человек. После прокурорского вмешательства в России ликвидировали более 10 тысяч несанкционированных свалок, в том числе более 200 – в лесных зонах, 87 – в заповедниках и национальных парках.