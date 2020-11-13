Москва онлайн: представители Госдумы и Совета Федерации напишут экодиктант

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

16 ноября в экоцентре "Воробьевы горы" состоится Всероссийский экологический диктант. В этом году он приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Это ежегодный проект, цель которого привлечь внимание к глобальным проблемам и повысить уровень экологической грамотности.

Свои знания о природе родной страны и охране окружающей среды проверят:



заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова;

председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта Алексей Майоров;

заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко;

руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар;

начальник отделения дополнительного образования следственного комитета России Григорий Шаповаленко;

первый вице-президент "Газпромбанка" Наталья Третьяк;

председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая;

заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

В подготовке вопросов приняли участие российские школьники. Модератором экодиктанта выступит сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель правления АНО "Равноправие" и эколог Наталья Соколова.

Поучаствовать в акции могут все желающие.

Смотрите прямую трансляцию 16 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.