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18:01

Москва онлайн: представители Госдумы и Совета Федерации напишут экодиктант

экология город Москва онлайн

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

16 ноября в экоцентре "Воробьевы горы" состоится Всероссийский экологический диктант. В этом году он приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Это ежегодный проект, цель которого привлечь внимание к глобальным проблемам и повысить уровень экологической грамотности.

Свои знания о природе родной страны и охране окружающей среды проверят:

  • заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова;
  • председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта Алексей Майоров;
  • заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко;
  • руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
  • директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар;
  • начальник отделения дополнительного образования следственного комитета России Григорий Шаповаленко;
  • первый вице-президент "Газпромбанка" Наталья Третьяк;
  • председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая;
  • заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

В подготовке вопросов приняли участие российские школьники. Модератором экодиктанта выступит сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель правления АНО "Равноправие" и эколог Наталья Соколова.

Поучаствовать в акции могут все желающие.

Смотрите прямую трансляцию 16 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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