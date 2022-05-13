Москва онлайн покажет работу комплекса по переработке отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

16 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за работой комплекса по переработке отходов "Нева". Сотрудники покажут помещения завода, расскажут, сколько мусора поступает в сортировочный пункт ежедневно, как его досортировывают и куда направляют дальше.

Из 500 тысяч тонн отходов такой комплекс может направить на вторичную переработку более 40 тысяч тонн пластика, а из полученного сырья удастся сделать, например, 16 тысяч спальных мешков для туристов или утеплитель для 30 тысяч зимних курток.

Здесь же органические отходы перерабатываются в безопасный технологический грунт для строительных и дорожных работ.

Смотрите прямую трансляцию 16 мая в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.