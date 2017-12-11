Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам осени

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Опубликован экологический рейтинг регионов России по итогам осени, сообщает RT. Исследование провела общественная организация "Зеленый патруль".

Первое место в рейтинге заняла Тамбовская область, второе – Республика Алтай, а третье – Алтайский край. На четвертой строчке оказалась Курская область, поднявшаяся в этом году на шесть пунктов. Далее идут Санкт-Петербург, Мурманская область, Чувашия и Ульяновская область. Помимо этого, в десятку лидеров попали Краснодарский край и Республика Коми.

Член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин отметил, что тройка лидеров рейтинга остается неизменной уже на протяжении четырех лет. Дело в том, что в этих регионах нет промышленных предприятий.

Хуже всего экологическая обстановка в Челябинской области, которая заняла 85-е место. В этом сезоне она поменялась местами со Свердловской областью.