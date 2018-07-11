Впервые за 90 лет в Подмосковье нашли краснокнижную кубышку

На востоке Московской области обнаружили редкое водное растение – малую кубышку.

Во время обследования лесного озера специалисты природоохранного фонда "Верховье" зафиксировали произрастание кубышки малой из семейства Кувшинковых впервые за 90 лет, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Глава министерства Александр Коган отметил, что в последний раз этот вид фиксировали в Щелковском районе в 1929 году, но в другом озере.

По его словам, растение отличается от желтой кувшинки меньшим размером, а цветки имеют зеленоватую окраску снаружи.

Коган также подчеркнул, что местообитание этого растения будет включено в состав создающегося природного заказника регионального значения.

Растение внесено в Красную книгу Московской области под второй категорией.

Ранее сообщалось, что впервые за почти 50 лет в Подмосковье нашли жука-навозника весеннего. Жука внесли в Красную книгу Московской области как возможно исчезнувший из региона вид.