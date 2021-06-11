Биолог рассказал, чем опасны появившиеся в Москве испанские рыжие слизни

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Биолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, чем могут быть опасны для москвичей испанские рыжие слизни.
Ранее жители столицы вновь заметили на улицах города большое количество крупных слизней яркой расцветки.
По словам специалиста, сами по себе слизни не представляют угрозы для человека.
"Кроме своего размера и яркой внешности, они ничем не примечательны. Слизни для человека в принципе неопасны, если только их не съесть, засунуть в рот или облизать пальцы после того, как потрогать", – подчеркнул биолог.
Собеседник Москвы 24 отметил, что сами моллюски не кусаются и не переносят никаких паразитов. Бояться их стоит только огородникам, которые у себя на участке выращивают сочные травянистые растения, добавил Хряпин.
"Слизни могут попортить и съесть растения на даче. Против них должны быть эффективные средства, которые применяют для борьбы с обычными моллюсками – слизнями и улитками. Может быть, за счет своего размера и большего количества выделяемой слизи они могут быть более устойчивыми к ним", – объяснил он.
Поэтому эксперт посоветовал дачникам пересмотреть концентрацию средств в большую сторону.
Ранее руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский объяснил, что нашествие комаров в этом году в столице связано с майским похолоданием. По его словам, когда на улице станет чуть потеплее и суше, насекомых станет заметно меньше.
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