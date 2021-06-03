Власти Москвы объяснили, чем вызвано обилие комаров в столице

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Большое количество комаров в столице обусловлено майским похолоданием. После того как в городе установится теплая и сухая погода, их численность сократится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

По его словам, в Москве проведены все мероприятия, защищающие от насекомых.

"Где-то в середине мая они появились в довольно-таки большом количестве, но в этом ничего страшного нет, сейчас наладится погода, станет чуть потеплее, посуше – проблема уйдет", – подчеркнул глава ведомства.

Накануне столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о росте популяции комаров. Уточнялось, что городские службы приступили к дезинсекции водоемов для сокращения их численности.