Калифорнийский трипс обнаружили в хризантемах из Италии

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Россельхознадзор выявил карантинный для России цветочный трипс в хризантемах, привезенных из Италии, сообщает Агентство "Москва".

Пораженные калифорнийским вредителем цветы были обнаружены в Подмосковье. Наличие карантинного объекта в них в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторно. Специальную экспертизу провели сотрудники Всероссийского центра карантина растений, сообщили в ведомстве.

В Россельхознадзоре заявили, что забракованная партия хризантем уничтожена согласно фитосанитарному законодательству Российской Федерации.

Ранее сообщалось о случаях выявления трипсов в гипсофилах и гвоздиках из Италии, а также в розах, привезенных из Кении.