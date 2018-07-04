Гипсофила из Италии не прошла проверку Россельхознадзора

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Калифорнийский цветочный трипс не пощадил гипсофилу из Италии. Партию зараженных мелким вредителем цветов обнаружили сотрудники Россельхознадзора, передает Агентство "Москва".

Наличие трипсов, или пузыреногих, в жизнеспособном состоянии подтверждено специалистами Всероссийского центра карантина растений.

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, все зараженные цветы уничтожат, сообщили в ведомстве.

Это не первый случай выявления карантинных для России насекомых в цветах, привезенных из Италии. Ранее сообщалось о пораженных трипсом гвоздиках и розах.