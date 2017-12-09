Причину неприятного запаха в столице установят в течение двух дней‍



Около 40 оперативных групп работают в Москве для определения причин и источника неприятного запаха. Об этом в эфире телеканала Москва 24 сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Работает суммарно порядка 40 оперативных групп. Эти группы передают анализы в соответствующие специализированные лаборатории, которые проводят анализ. И в ближайшие двое суток будет исследовано полностью, что это за воздух, и что это за запахи", – сказал Бирюков.

Он отметил, что ситуация находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина. А также добавил, что ситуация изучается не только в Москве, но и в Московской области.

Ранее сообщалось, что по предложению Сергея Собянина для установления источника неприятного запаха в столице создана совместная группа, в которую вошли представители правительства Москвы и области, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Проверку прошли городские и областные коммунальные и промышленные объекты. В результате удалось выяснить, что источником запаха они не являются. На данный момент проходит исследование состава отобранных проб атмосферного воздуха.

Жалобы от жителей на неприятный запах начали поступать утром 8 декабря. Всего за это время поступило 115 обращений. С полуночи до 09:00 9 декабря по данному поводу было принято 21 обращение.