В Москве создана группа по мониторингу ситуации с неприятными запахами

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По предложению Сергея Собянина для установления источника неприятного запаха в столице создана совместная группа, в которую вошли представители правительства Москвы и области, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сейчас надо отметить, что за последние сутки значительно уменьшилась интенсивность запахов на территории региона. Метеоусловия в ближайшие сутки будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, проверку прошли городские и областные коммунальные и промышленные объекты. В результате удалось выяснить, что источником запаха они не являются. На данный момент проходит исследование состава отобранных проб атмосферного воздуха.

Жалобы от жителей на неприятный запах начали поступать утром 8 декабря. Всего за это время поступило 115 обращений. С полуночи до 09:00 9 декабря по данному поводу было принято 21 обращение.

Специалисты не обнаружили в воздухе превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Кроме того, за прошедшую ночь обращений граждан в столичные больницы из-за постороннего запаха в городе и ухудшения в связи с ним состояния здоровья зафиксировано не было.