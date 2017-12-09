В Москве создана группа по мониторингу ситуации с неприятными запахами

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
По предложению Сергея Собянина для установления источника неприятного запаха в столице создана совместная группа, в которую вошли представители правительства Москвы и области, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Сейчас надо отметить, что за последние сутки значительно уменьшилась интенсивность запахов на территории региона. Метеоусловия в ближайшие сутки будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.
По его словам, проверку прошли городские и областные коммунальные и промышленные объекты. В результате удалось выяснить, что источником запаха они не являются. На данный момент проходит исследование состава отобранных проб атмосферного воздуха.
Жалобы от жителей на неприятный запах начали поступать утром 8 декабря. Всего за это время поступило 115 обращений. С полуночи до 09:00 9 декабря по данному поводу было принято 21 обращение.
Специалисты не обнаружили в воздухе превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Кроме того, за прошедшую ночь обращений граждан в столичные больницы из-за постороннего запаха в городе и ухудшения в связи с ним состояния здоровья зафиксировано не было.
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