Неприятный запах в Москве мог появиться из-за работ на полигоне "Некрасовка"

9 декабря, 13:00
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Неприятный запах в столице мог появиться из-за работ на закрытом полигоне твердых бытовых отходов "Некрасовка", расположенном на юго-востоке столицы. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, в Некрасовке 8 декабря проводили очистные работы. "Как раз вчера слабый ветер был, антициклональный гребень, поэтому все, что выкопали наружу, все это прибило к земле. Метеоусловия не способствовали быстрому переносу того, что там вскрыли", – сказал он.
Он также отметил, что в ближайшее время будут готовы результаты анализа проб воздуха.
Ранее глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщал, что полигон "Некрасовка" рекультивирован. Там должны работать очистные сооружения и скважины для отвода биогаза, которые обслуживает небольшая бригада рабочих.
Жалобы на неприятный запах начали поступать от жителей разных районов Москвы 8 декабря. Передвижная лаборатория Мосэкомониторинга начала проверку,
Специалисты провели исследование проб воздуха более чем по 60 показателям в девяти столичных округах. Обследованы полигоны в Некрасовке и в подмосковных Люберцах, а также закрытая свалка "Кучино" в Балашихе и очистные сооружения в ТиНАО. Результаты анализа показали, что превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ нет.
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