Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную экологической культуре горожан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 июля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная повышению уровня экологической культуры горожан и сохранению биологического разнообразия природных территорий.

Перед собравшимися выступят:



руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

начальник отдела экологического просвещения ГПБУ "Мосприрода" Наталья Соколова.

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Смотрите прямую трансляцию 10 июля в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.