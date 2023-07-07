17:13События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную экологической культуре горожан
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 июля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная повышению уровня экологической культуры горожан и сохранению биологического разнообразия природных территорий.
Перед собравшимися выступят:
- руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
- начальник отдела экологического просвещения ГПБУ "Мосприрода" Наталья Соколова.
Смотрите прямую трансляцию 10 июля в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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