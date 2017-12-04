Авторы лучших экологических проектов получили премии правительства Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Названы победители конкурса по благоустройству озелененных территорий столицы и лауреаты премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды. Награды авторам лучших экопроектов вручил руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Премии правительства Москвы в номинации "Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых энергетических технологий" удостоился проект Никиты Никишина "Чистое дело".

Лучшим образовательным проектом стал "III Кубок экологических кейсов Eco Solution Cup — 2016" Екатерины Новиковой, Владислава Микова, Екатерины Василенко и Дмитрия Халиуллина.

Кроме того, жюри выбрало лучшие материалы об экологии столицы в СМИ и отметило достижения столичных общественных организаций в области охраны окружающей среды, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Все победители получили нагрудные знаки, удостоверения и статуэтки с символом конкурса. За первые места на конкурсе награда составила 200 тысяч рублей, вторые места отметили наградой в 100 тысяч рублей.

На втором конкурсе – "Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы" – были представлены работы проектных организаций, а также студентов, аспирантов и преподавателей профильных вузов Москвы.

Победителем стал проект Студии Артемия Лебедева под названием "Архитектурно-художественная концепция станции метро "Терехово"".

Среди студенческих работ были отмечены проекты Татьяны Семочкиной "Концепция реновации озелененной территории Сиреневого бульвара города Москвы, ВАО", Ксении Дуниной "Реконструкции благоустройства и озеленения архитектурного ансамбля Покровское-Глебово-Стрешнево" и Анны Чернявской "Ось. Система самоочищения малых рек в условиях крупных городов".

Победителей наградили дипломами и премиями. Проектные организации получили по 100 тысяч рублей, а студенты – по 70 тысяч рублей.