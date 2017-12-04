Деревья в столице могут оснастить чипами в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Первые чипированные деревья могут появиться в столице в 2018 году. Благодаря этому будет можно отслеживать возраст насаждений и состояние их здоровья.

"Данные могут в режиме online передаваться на компьютер. Но это будет возможно и востребовано в будущем на деревьях дорогостоящих, допустим, которые по программе "Моя улица" высажены, чтобы контролировать их состояние, – цитирует руководителя департамента природопользования Антона Кульбачевского Агентство "Москва". – Наверное, в 2018 году проект будет реализовываться в тестовом режиме".

Перед началом эксперимента власти должны будут обсудить его экономическую целесообразность. При этом отследить состояние всех деревьев в столице будет проблематично, отметил Кульбачевский. Он добавил, что подобный опыт уже реализован в Италии в городской среде. В Москве же особый контроль нужен дорогим породам деревьев.

"Конечно, очень жалко, если подобные деревья по каким-то причинам не будут приживаться. Поэтому контроль нужен. Кто предупрежден, тот вооружен", – пояснил руководитель ведомства. По его словам, сведения позволят уменьшить объем гибели насаждений.

Кроме того, департамент планирует ввести вакцинацию деревьев. Сейчас обсуждаются имеющиеся технологии, однако решение об их использовании еще не принято.

Ранее сообщалось, что на юге и северо-востоке Москвы в декабре высадят почти пять тысяч деревьев и кустарников взамен неприжившихся. Новые насаждения появятся по программе "Лунка в лунку". Кроме того, после благоустройства в ноябре в городе высадили еще три тысячи деревьев.