Три тысячи деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три тысячи лип, кленов, рябин, вязов и декоративных яблонь высадили в столице с начала ноября. Озеленение стало заключительным этапом программы городского благоустройства. Всего в 2017 году на улицах появится более пяти тысяч деревьев.

Более полутора тысяч деревьев появилось на Садовом кольце, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Новые деревья украсили Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, площадь Тверская Застава, Новую, Старую и Славянскую площади. В планах озеленение набережных, улицы Петровки, Хохловской площади и Бульварного кольца.

На благоустроенных территориях высаживают здоровые, крепкие деревья высотой от двух до семи метров, возраст которых составляет от 15 до 35 лет. Они приспособлены к российскому климату и сложным условиям мегаполиса. Работы проводят осенью: именно в это время деревья лучше приживаются на новом месте, в отличие от кустарников. Их посадят следующей весной.

Озеленение улиц началось 1 ноября. Срок гарантийного обслуживания каждого дерева – три года. Все это время подрядчик будет нести полную ответственность за растения. Погибшие деревья компания должна будет заменять за свой счет.