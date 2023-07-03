Росприроднадзор сообщил, что в реку Колву в Коми могло попасть до 1 тыс кубометров нефти

Фото: телеграм-канал SHOT

Около 1 тысячи кубометров нефти могло вытечь в реку Колву Республики Коми в результате аварии на трубопроводе компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском месторождении. Компания не предоставила соответствующую информацию Росприроднадзору, заявила глава ведомства Светлана Радионова.

"Компания "Нобель-Ойл" информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О розливе мы узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов", – отметила Радионова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что ведомство намерено добиваться проведения внеплановой проверки, Росприроднадзор планирует взять пробы воды и почвы, после чего совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) провести исследования.

Нефтепродукты, попавшие в землю и воду в результате розлива, нанесут большой ущерб экологии, подчеркнула Радионова.

Глава администрации Усинского округа Николай Такаев призвал жителей Усинского округа временно не использовать воду, пока последствия нефтеразлива не будут ликвидированы.

"До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колвы в бытовых и технических целях", – написал он в своем официальном телерам-канале.

Он добавил, что на территории округа в данный момент действует режим "Повышенная готовность".

Следственный комитет РФ в Усинске в рамках процессуальной проверки выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что разлив нефтесодержащей жидкости на территории округа Усинск произошел из-за отказа трубопровода. К месту происшествия были направлены 18 человек и 4 единицы техники, они должны устранить последствия нефтеразлива.



Разлив нефти произошел в Татарстане