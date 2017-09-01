Концентрация сероводорода превышена в одном из районов Москвы

Фото: Москва 24/Роман Васильев

На востоке столицы "Мосэкомониторинг" зафиксировал четырехкратное превышение сероводорода в воздухе, наибольшая концентрация наблюдалась в Косино-Ухтомском районе, сообщает "Российская газета".

Ведомство уточняет, что предельно допустимая концентрация была зафиксирована системой мониторинга "Кожухово". Также концентрация сероводорода зафиксирована в Люблино с превышением в 1,25 раза, в Капотне – 1,12 раза, в Выхино-Жулебино – 1,1 раза.

Станция мониторинга "Кожухово" находится вблизи мусоросжигательного завода №4, где также в этом районе находится мусорный полигон "Кучино", который был закрыт по поручению Владимира Путина.

Станция уже неоднократно фиксировала превышения по сероводороду. Эксперты рассказали, стоит ли бояться сероводорода и как обезопасить себя.