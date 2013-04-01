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01 апреля 2013, 14:45

Экология

В Москве будут продавать консервированный воздух Кузьминского парка

Консервировать воздух Кузьминского парка и продавать его посетителям и туристам планируют московские экологи. Кроме того, они предлагают экспортировать его в неблагополучные в плане экологии регионы, а также ближнее и дальнее зарубежье, сообщает 1 апреля руководство парка.

Продавать "кузьминские воздушные консервы" хотят начать уже этим летом. По словам экологов, в ближайшее время в парке появятся специальные банки с законсервированным воздухом Кузьминского леса, которые смогут приобрести все желающие.

При этом утверждается, что специальная технология позволяет сохранить естественные ароматы наступающей весны в Кузьминках в течение двух лет. Установка, фиксирующая и консервирующая запах, будет в дендросаду в течение всего цветения деревьев.

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