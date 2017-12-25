Конфеты "Москва" поступят в продажу в столице до 1 января

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичные власти планируют запустить розничную продажу новых конфет "Москва" в последнюю неделю уходящего года, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, сегодня активно ведутся переговоры с крупнейшими ретейлерами по запуску продаж конфет, которые пополнят портфель "городских брендов", передает ТАСС.
Немерюк не уточнил, с какими предприятиями ведутся переговоры, но указал, что среди них есть крупные сетевые магазины, занимающие лидирующие позиции на рынке.
Кроме того, рассказал чиновник, конфеты появятся в магазинах города и на площадках стартовавшего 22 декабря фестиваля "Путешествие в Рождество".
Это будет шоколадная конфета с начинкой из суфле и мягкой карамели. За килограмм таких конфет придется отдать порядка 600 рублей. Каждая конфета обернута в красную упаковку с золотистой надписью "Москва", как и на одноименных тортах, которые продаются в магазинах столицы с прошлого года.
Презентация конфет "Москва" состоялась в столице 3 августа. Новую столичную сладость представили на Красном Октябре.
Первый же брендированный десерт – торт "Москва" – появился в октябре 2015 года. Основные производители лакомства – старейшие московские кондитерские комбинаты "Добрынинский" и "Черемушки". Продажи десерта уже давно перешагнули 100-тысячный рубеж.. В прошлом году столичные власти разработали городской сорт сыра, особенностью которого стал тмин.
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