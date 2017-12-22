Россельхознадзор может подать два иска к Danone

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Россельхознадзор рассматривает возможность подать два иска к компании Danone. Один из них – о защите деловой репутации, второй – за распространение недостоверной информации. Поводом стало заявление производителя о некачественном исследовании молочной продукции.
"Россельхознадзор прорабатывает вопрос подачи сразу двух исков к компании Danone о защите деловой репутации и за распространение недостоверной информации в части безопасности вырабатываемой продукции, поставившей под угрозу жизнь и здоровье человека", – цитирует официального представителя ведомства Юлию Мелано ТАСС.
По ее словам, служба убеждена в точности лабораторных тестов. Испытание проб началось до истечения срока годности продукции, указала Мелано.
Компания Danone же утверждает, что исследование продукции проводилось после того, как она испортилась. В соответствии с законодательством исследования должны проходить в течение 24 часов после взятия проб. Производитель также утверждал о намерении обратиться к средствам правовой защиты.
Россельхознадзор выявил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке "Простоквашино". После этого ведомство заявило об усиленном лабораторном контроле, который введут на поставках продукции комбината за рубеж, в том числе в страны ЕАЭС. При повторном выявлении антибиотиков будет введено ограничение на экспорт.
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