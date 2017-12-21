Россельхознадзор выявил антибиотики в молоке "Простоквашино"

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Россельхознадзор выявил антибиотики в пастеризованном молоке марки "Простоквашино", сообщает Агентство "Москва".

Продукцию производит филиал "Молочный комбинат "Волгоградский" АО "Данон Россия". В связи с этим все ведомство проведет усиленный лабораторный контроль всех товаров, производимых этим молочным комбинатом.

Если в продукции указанного предприятия повторно выявят антибиотики, Россельхознадзор может временно ограничить поставки этой продукции на экспорт.

Уточняется, что Россельхознадзор совместно с управлением ветеринарии администрации Волгоградской области проведут расследование причин выпуска в оборот опасной пищевой продукции.