В Зерновом союзе прокомментировали исследование Роскачества о хлебе

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Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский прокомментировал результаты проведенного Роскачеством исследования хлеба, согласно которым в Северо-Западном федеральном округе страны хлеб лучше, чем в Центральном регионе.

"Мы не раз обсуждали причины этого явления. Они кроются исключительно в экономике. На северо-западе ценовая ситуация не так плачевна, чуть подороже. Это позволяет поддерживать приемлемый уровень качества", − рассказал он RT.

Ранее в сентябре Роскачество выявило проблемы с качеством у 18 процентов нарезных батонов. Специалисты проверили 65 образцов нарезного батона из разных регионов России. Хлеб исследовали на соответствие 48 параметрам качества и безопасности.