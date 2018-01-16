"Росконтроль" выявил нарушения при производстве куриных полуфабрикатов

16 января, 16:58
Фото: ТАСС/Felix Kаstle/DPA
Куриные полуфабрикаты не прошли проверку "Росконтроля" на соответствие требованиям безопасности. Экспертиза выявила нарушения в производстве бедер цыплят-бройлеров от шести популярных марок.
В частности, во всех проверенных образцах значительно превышал норму уровень микробной обсемененности. Это говорит о несоблюдении санитарных правил, срока и режима хранения, сообщает телеканал Москва 24.
В двух отобранных полуфабрикатах обнаружены опасные бактерии: в одном случае – листерии, в другом – сальмонеллы. У четырех брендов выявлены признаки сомнительной свежести мяса. Два образца накачали соляными растворами для увеличения массы, еще в двух нашли антимикробные препараты. Три марки содержали следы "подморозки".
По результатам проверки все образцы внесены в черный список организации.
В экспертизе участвовали полуфабрикаты из курицы, точнее цыплят-бройлеров: бедро с кожей охлажденное, изготовленные под брендами "Петелинка", "Ржевское подворье", "Мираторг", "Ясные зори", "То, что надо!", "Каждый день".
Эксперты советуют, как отличить качественное мясо можно – для этого на продукт нужно надавить пальцем. При надавливании у свежего мяса образовавшаяся ямка быстро выравнивается.
Ранее "Росконтроль" совместно с ведущим отраслевым институтом ВНИИМП имени Горбатова обнаружили в вареной колбасе различных комбинатов недостаток белка и обман потребителей в составе продукта на упаковках.
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