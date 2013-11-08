08 ноября 2013, 17:36Культура
На "Мастерской добра" москвичей научат изготавливать ручные поделки
9 ноября в ТЦ Vegas состоится встреча "Мастерская добра", гости которой изготовят ручные поделки для продажи на новогодней ярмарке "Душевный Bazar".
На мастер-классах посетители сделают открытки и блокноты, игрушки, юбки-пачки, елочные шары и многое другое. Кондитеры научат гостей изготавливать фигурки из мастики и украшения выпечки.
Организаторы вручат всем грамоты с почетным званием "Мастер Добра", все желающие смогут сфотографироваться и получить открытку или календарь со своей фотографией. В завершение состоится лотерея с розыгрышем призов.
Начало - в 10.00, вход свободный.
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