На "Мастерской добра" москвичей научат изготавливать ручные поделки

9 ноября в ТЦ Vegas состоится встреча "Мастерская добра", гости которой изготовят ручные поделки для продажи на новогодней ярмарке "Душевный Bazar".

На мастер-классах посетители сделают открытки и блокноты, игрушки, юбки-пачки, елочные шары и многое другое. Кондитеры научат гостей изготавливать фигурки из мастики и украшения выпечки.

Организаторы вручат всем грамоты с почетным званием "Мастер Добра", все желающие смогут сфотографироваться и получить открытку или календарь со своей фотографией. В завершение состоится лотерея с розыгрышем призов.

Начало - в 10.00, вход свободный.

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