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Москва 24

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Культура

3 августа, 08:59

В столице открылись бахчевые развалы

еда общество

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

3 августа в столице заработают почти 240 бахчевых развалов. На торговых площадках будут продаваться арбузы и дыни из Краснодара, Ростова, Астрахани и Дагестана, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Наибольшее количество развалов будет находиться на юге и юго-востоке города – здесь откроют 57 точек. Стоимость арбузов на городских ярмарках – от 30 рублей, дынь – от 80 рублей.

По словам департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, продукты на легальных площадках проверяются на соответствие всем необходимым нормам.

Торговые точки легко отличить по единому дизайну – решетчатые конструкции с открывающимся прилавком выполнены из дерева и окрашены в бежевый и коричневый цвета.

Бахчевые развалы будут работать в столице до 1 октября.

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