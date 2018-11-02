Россельхознадзор снимет ряд ограничений на поставки молока из Белоруссии

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Россельхознадзор снимет ограничения на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомство.

"Поставляемая в Россию выше обозначенная продукция должна быть выработана не ранее 3 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Россия не намерена снимать ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии.

Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра из Белоруссии. Речь идет о предприятиях "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод", "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", "Туровский молочный комбинат", "Лидский молочно-консервный комбинат".

Запрет поставок вводился из-за того, что, по мнению российской стороны, из республики поступала "небезопасная молочная продукция". В товарах нескольких белорусских предприятий были найдены нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250). В пресс-службе Россельхознадзора отмечали, что нередко эти нитраты добавляются в молоко для того, чтобы скорректировать уровень белка и не допустить свертывания молока.

Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии

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