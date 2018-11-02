Россельхознадзор снимет ряд ограничений на поставки молока из Белоруссии

02 ноября 2018, 20:20
Фото: depositphotos/Lihodeev
Россельхознадзор снимет ограничения на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомство.
"Поставляемая в Россию выше обозначенная продукция должна быть выработана не ранее 3 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Россия не намерена снимать ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии.
Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра из Белоруссии. Речь идет о предприятиях "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод", "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", "Туровский молочный комбинат", "Лидский молочно-консервный комбинат".
Запрет поставок вводился из-за того, что, по мнению российской стороны, из республики поступала "небезопасная молочная продукция". В товарах нескольких белорусских предприятий были найдены нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250). В пресс-службе Россельхознадзора отмечали, что нередко эти нитраты добавляются в молоко для того, чтобы скорректировать уровень белка и не допустить свертывания молока.
Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: